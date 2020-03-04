إسرائيل – شرعت الشركة الحكومية الإسرائيلية للطيران المدني “العال”، بإجراءات فصل عدد كبير من عمالها وموظفيها، بما يشمل 200 شخص للمرحلة الأولى.

وأشار مصدر مطلع، إلى أن إجراءات الفصل ستطال عمالا قدامى وجددا متدربين، وسيصل عدد الذين سيتم فصلهم في ختام هذه الإجراءات إلى ألف شخص.

وأصدر المدير العام للشركة غونين أوسيشكين، قبل أسبوع تعليماته بإعداد طاقم يتولى عملية فصل العمال والموظفين بوضع معايير لهذا الفصل، وذلك في أعقاب ما تعرضت له الشركة من تراجع الإرادات بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيره المباشر على مجال الرحلات الجوية.

ويعمل في شركة “العال” نحو 6200 شخص، وأبلغت الشركة البورصة بأن الأضرار المالية التي تلحق بها بسبب انتشار كورونا، ستتراوح بين 50 و70 مليون دولار.

المصدر: معا