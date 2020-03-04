“يوم الثلاثاء السوبر”.. بايدن في الصدارة وساندرز يفوز في كاليفورنيا

“يوم الثلاثاء السوبر”.. بايدن في الصدارة وساندرز يفوز في كاليفورنيا

الولايات المتحدة – تقدم نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على حساب منافسيه من أجل الترشح عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة القادمة في تصويت ما يسمى “يوم الثلاثاء السوبر”.

وتظهر النتائج الأولية أن بايدن الذي بدأ السباق الانتخابي بنتائج ضعيفة فاز في تسع على الأقل من أصل 14 ولاية ومنطقة غير موحدة واحدة جرى فيها التصويت ليلة أمس الثلاثاء.

وحسب نتائج التصويت الأولية التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز”، فاز بايدن (77 عاما) في ألاباما (63%) وأركانساس (41%) وماساتشوستس (33%) ومينيسوتا (39%) وكارولاينا الشمالية (43%) وأوكلاهوما (39%) وتينيسي (42%) وتكساس (33%) وفيرجينيا (53%).

أما بخصوص منافس بايدن الرئيسي، السيناتور بيرني ساندرز (78 عاما)، فقد حقق فوزا، حسب النتائج الأولية، في أربع ولايات فقط، وهي ولايته فيرمونت (51%) ويوتا (35%) وكولورادو (36%)، لكن أيضا في كاليفورنيا (32%)، وهي أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان، ما يعد انتصارا ملموسا له.

كما تخلف سانرز بفارق ضعيف فقط عن بايدن في بعض الولايات، بما فيها تكساس (33% مقابل 30%).

ولم يتم تحديد الفائز بعد في ولاية مين، حيث حصد بايدن وساندرز 34 و33% من أصوات الناخبين مع فرز 70% من الأصوات، حسب “نيويورك تايمز”.

وحسب تقييمات الصحيفة، حصد بايدن وساندرز في “يوم الثلاثاء السوبر” أصوات 354 و283 مندوبا على التوالي في مؤتمر الحزب الديمقراطي المقرر عقده الصيف القادم لاختيار المرشح عنه في انتخابات الرئاسة القادمة.

أما بخصوص الخاسرين فهم السيناتورة إليزابيث وارن التي فشلت في الفوز حتى في ولايتها ماساتشوستس، والملياردير مايكل بلومبرغ الذي فاز فقط في ساموا الأمريكية (أي منطقة غير موحدة في الولايات المتحدة) رغم إنفاقه أكثر من نصف مليار دولار على حملته الانتخابية.

المصدر: نيويورك تايمز + أسوشيتد برس