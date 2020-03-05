وتوقع مصدران لوكالة “رويترز” اجتماعا سلسا في فيينا اليوم، ثم محادثات مضنية مع روسيا غدا الجمعة.

وقال مصدر ثالث في أوبك إن من المرجح أن تكون المباحثات بخصوص التوزيع الدقيق للحصص صعبة.

وكانت الأسعار قد تدعمت بزيادة دون المتوقع لمخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، مما هدأ المخاوف من تخمة معروض في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 07:34 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعا 46 سنتا بما يعادل 0.9 في المئة ليصل إلى 51.58 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو 0.8 بالمئة مسجلا 47.15 دولار للبرميل.

وقالت مارغريت يانغ، محللة السوق في “سي.إم.سي ماركتس “أسعار النفط الخام تدعمت بمعنويات إيجابية على نطاق واسع خلال الليل، وبيانات دون المتوقع بكثير… لمخزون النفط الخام”.

وأضاف “السوق تتوقع أيضا خفضا معقولا للإنتاج ستجريه أوبك+، نظرا للأثر الكبير للفيروس كوفيد-19 على الطلب العالمي على الطاقة. ثمة حاجة إلى مزيد من القيود على الإنتاج لرفع أسعار الخام”.