ليبيا – قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إنه من الواضح أن الأزمة في ليبيا ستتفاقم وتتسبب في المزيد من الخسائر.

قالن أكد في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء عقب اختتام اجتماع مجلس الحكومة الرئاسية في المجمع الرئاسي بأنقرة وفقاً لوكالة “الاناضول” التركية على أن تركيا تقدم التدريب العسكري والخدمات الاستشارية لحكومة الوفاق في إطار الاتفاق المبرم بينهما حسب زعه .

ونوّه إلى أنه بفضل جهودهم جرى تحقيق التوازن في المعادلة اللبيبة والجميع يرى هذه الحقيقة بحسب قوله، محذراً من استمرار انتهاكات من وصفهم بـ”ميليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) ما لم يتخذ المجتمع الدولي موقفاً ضده.

وأضاف :” نشاهد كيف ينتهك حفتر الذي لا يتمتع بأي شرعية اتفاق وقف إطلاق النار ويتعين على المجتمع الدولي رؤية ذلك بوضوح واتخاذ خطواته وفقا لذلك، مؤكداً على مواصلة تركيا وقوفها إلى جانب حكومة الوفاق والشعب.

وبخصوص التطورات في شرق البحر المتوسط قال :”الاجتماع أكد حماية حقوق ومصالح تركيا والقبارصة الأتراك في تلك المنطقة”.