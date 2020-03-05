السعودية – ذكّر وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، بأن المنطقة العربية تواجه ظاهرة التطرف التي أباحت قتل الأبرياء ونشرت الفوضى والدمار والخراب.

وأكد في اجتماع الدورة 153 لمجلس الجامعة العربية بالقاهرة، أن المملكة سعت بكل الوسائل الأمنية والقانونية لمحاربة هذه الظاهرة والتحذير من خطورتها، وأنشأت تحالفات إقليمية ودولية لمواجهتها، ورفضت ربطها بالدين الإسلامي الحنيف الداعي للاعتدال والتسامح والوسطية.

وأكد أن من أخطر أنواع الإرهاب الذي تواجهه المنطقة العربية، “هو ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات سافرة ومستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وتهديده لأمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم المليشيات المسلحة التي بثت الفوضى والفرقة والخراب في دول عربية عديدة”.

وأضاف أن الرياض دعت مرارا إيران إلى الكف عن هذا السلوك المشين والعمل العدائي الخطير الذي يهدد استقرار أمن الدول وسلامة الشعوب، ويسعى للفرقة والخلاف والطائفية دون رادع من دين أو خلق، مبينا أنهم يطالبون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية العدائية ورعايتها للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وطالب باستخدام جميع الوسائل لردع إيران عن الاستمرار في هذا السلوك العدائي الخطير.

المصدر: واس