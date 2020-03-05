القاهرة – أكدت السعودية اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، ورفضها أي مساس يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وقال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، رئيس وفد المملكة في اجتماع الدورة 153 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة: “على الرغم مما يعيشه وطننا العربي من أوضاع أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية والخطورة والتعقيد أثرت تداعياتها على دول عربية شقيقة، وزادها تعقيدا التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية لهذه الدول، إلا أننا ما زلنا متمسكين بمواقفنا الثابتة تجاه قضايانا المركزية”.

وأضاف أن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة هذه القضايا حيث تؤكد المملكة دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل ودعم خيارات الشعب الفلسطيني وما يحقق آماله بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وتابع: “سنواصل دعم أشقائنا الفلسطينيين لنيل هذه الحقوق وبذل المزيد من الجهود إلى جانب ما بذلته المملكة من جهود كبيرة ورائدة في نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في جميع المحافل الدولية حتى ينال حقوقه المشروعة”.

كما أكد اهتمام المملكة وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، مؤكدا أن المملكة تضع الحلول السلمية قبل أي حل آخر، كما تساند وتدعم الحلول السياسية في ما يخص الأزمات في سوريا وليبيا والسودان، وتدعم الحل السياسي في اليمن القائم على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216.

المصدر: واس