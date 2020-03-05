إيطاليا – قررت السلطات الإيطالية تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في البلاد، بما فيها المدارس والجامعات، بدءا من يوم الخميس وحتى منتصف شهر مارس القادم، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تعتمد الحكومة الإيطالية قرارا جديدا ينص على تشديد تدابير الوقاية من كورونا لتشمل الحفاظ بمسافة لا تقل عن متر بين شخص وآخر، والتحية عن بعد بلا مصافحة وعناق وتبادل للقبلات، وإلغاء جميع المؤتمرات والاجتماعات، إضافة إلى توصية الأشخاص فوق سن 75 عاما بعدم الخروج من المنازل.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أغلقت المدارس في المناطق الشمالية التي تشهد أعلى معدلات في انتشار الفيروس، وبينها لومبارديا وفينيتو وإميليا رومانيا وفريولي فينيتسيا جوليا وليغوريا وبيزارو وأوربينو.

ووفقا للبيانات الأخيرة، تجاوز عدد الإصابات بكورونا في إيطاليا 3000 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 107.

المصدر: وكالات