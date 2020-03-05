ليبيا – طالب عضو مجلس النواب محمد العباني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمحاكمة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة على ما ألحق بالبلاد الواقعة تحت الفصل السابع من أضرار لحقت بأرواح البشر وأرزاقهم.

العباني قال في تدوينه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “أنا أحد نواب الشعب بالبرلمان قد رحبت برحيل سلامة الذي كرس عمله لتمكين تيار الإخوان المسلمين الذي صنفه البرلمان منظمة إرهابية والمليشيات الإجرامية المرتبطة به من مفاصل الدولة وعمل في كل المناسبات على التستر على الجرائم والفساد الإداري والمالي الذي يمارسه هذا التيار مما أدخل الشعب والدولة الليبية في أتون صراع أمني”.

وإعتبر أن سلامة حصر نفسه في التفكير داخل الصندوق مع إخفائه للحقيقة الواقع على الأرض وتقديم إحاطات مضللة أمام مجلس الأمن للتستر على التيار الإسلامي الإرهابي ولعل فشل آخر محاولاته اليائسة فيما يسمى بمؤتمر جنيف والتي استهدفت ضرب شرعية الليبيين واستبدالها بمجموعة من الليبيين اختارهم بعناية ليكونوا أداة طيعة في يده ليعمل إرادنه الخبيثة في استكمال هدم ما بدأه سلفاه الإسباني ليون والألماني كوبلر بحسب تعبيره.

وقال إنهم لايرفضون السلام طريقاً ومنهجاً لإقامة دولتنا المدنية عندما يكون مناسباً وظروفه مواتية ولا يرفضون العودة لمؤتمر جنيف إذا ما توفرت مطالب العودة بحيث لا تكون أكثر من تلك المطالب التي يطالب بها الناخب الليبي.

كما أوضح أن هذه المطالب تتمثل في حل المليشيات ونزع سلاحها وإعادة دمج منتسبيها في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو التحاقهم فرادى بالقوات المسلحة الليبية وإلغاء الاتفاقيات المذلة المبرمة مع تركيا العثمانية وخاصة الاتفاقية الأمنية، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط بالإضافة لطرد المرتزقة والإرهابيين من على الأراضي الليبية وغيرها من المطالب.