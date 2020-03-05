ليبيا – اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي أن بيان هيئة الرقابة الإدارية الذي نشر أمس الأربعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي غيب الحقيقة الكاملة عن المواطنين.

العريبي وفي بياناً نشرته وكالة “الأنباء” التابعة للحكومة الليبية قال إن بيان الهيئة لم يوضح عدم التزامها بالقوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب إلا فيما تراه مناسبا لها ويتماشى مع مصالحها، لافتا إلى أن رئاسة مجلس الوزراء ملتزمة تماما بتنفيذ القانون رقم 6 لعام 2014 بإعادة تنظيم المحكمة العليا والذي نص على انعقاد المحكمة في مدينة البيضاء فيما أشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى الحكم الصادر لصالحها من المحكمة المنعقدة في طرابلس بالمخالفة للقانون المذكور.

وأكد العريبي أن هذا الأمر يبين عدم التزام هيئة الرقابة الإدارية بالقوانين الصادر عن مجلس النواب أو احترامها على الرغم من أنها جهة رقابية من المفترض أن تكون حريصة كل الحرص على تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية.

الناطق الرسمي باسم الحكومة أشار إلى أن الحكومة خاطبت مجلس النواب بالخصوص، لافتا إلى أنه تم التعميم على كافة القطاعات فيما لم تقم هيئة الرقابة بالرد على هذا الشق وغيبت الحقيقة عن المواطن من خلال نشرها معلومات مغالطة ومخالفة للقانون ومضللة للرأي العام.