الكويت – أعلنت وزارة الصحة الكويتية الخميس تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في أنحاء البلاد إلى 58.

وقالت وكيلة الصحة العامة بثينة المضف، في مؤتمر صحفي إن “الحالتين الجديدتين قادمتين من إيران وكانتا محتجزتين في الحجر الصحي”.

وأضافت أن “جميع المصابين بحالة مستقرة ويتلقون الرعاية اللازمة في مستشفى تابع للوزارة باستثناء حالتين أدخلتا سابقا إلى العناية المركزة”.

وأوضحت: “أبلغنا منظمة الصحة العالمية بالإصابات الجديدة، وأنها آتية من الخارج”.

وتابعت المضف “فترة الحجر الصحي 14 يوماً وتحسب من تاريخ آخر مخالطة لشخص مُصاب”.

وأضافت “نراقب باستمرار جميع من طبق عليه الحجر المنزلي”، مشيرة إلى عدم وجود أي إصابات ضمن الجالية المصرية في الكويت.

والأحد، قررت وزارة الصحة الكويتية فحص القادمين من مصر احترازيا بسبب كورونا، وأوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين، ليرتفع عدد الدول المشمولة بالقرار إلى 8 دول، وهي مصر وإيران والعراق والصين وهونغ كونغ وكوريا وتايلاند وإيطاليا”.

واشتبهت السلطات المصرية مؤخرا في إصابة 1443 شخصا بفيروس “كورونا”، لكن النتائج جميعها كانت “سلبية”، ولم تعلن حتى اليوم سوى عن إصابتين مؤكدتين، تماثلت أحدها للشفاء.

وارتفع عدد الوفيات جرّاء انتشار فيروس “كورونا المستجد” بالعالم، الخميس، إلى 3 آلاف و286 حالة.

وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

الأناضول