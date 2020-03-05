ليبيا – قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن وحدات الجيش قامت بتوجيه ضربات استباقية للمجموعات المسلحة والمليشيات في المنطقة الغربية حيث تبين من خلال الرصد والمتابعة نيتها القيام بعمل ضد القوات المسلحة حول طرابلس.

المسماري أوضح في مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء نشرته المرصد أن الساعات القادمة ستكون ساخنة جدا في جميع مناطق عمليات المنطقة الغربية، مؤكدا أن المليشيات تجهز لهجوم كبير على تمركزات القوات المسلحة في طرابلس.

وبين الناطق باسم القوات المسلحة بأن وحداتهم العسكرية تقوم بضربات استباقية حتى لا تستفيد الجماعات المسلحة من الهدنة.

ولفت اللواء المسماري إلى أن الجيش الوطني قتل 35 إرهابياً من المرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب أردوغان إلى ليبيا، في ضربة واحدة بمنطقة صلاح الدين في طرابلس.