ليبيا – لقي قيادي في احدى مليشيات المعارضة السورية الموالية لتركيا حتفه اليوم الاربعاء في طرابلس متأثرًا باصابته خلال عملية أمنية تعاونت فيها عناصر تابعة لداخلية الوفاق مع القوات المسلحة .

( مرفق 2 مقاطع فيديو أدناه أحدها قبل الوفاة وآخر بعد )

وقال مصدر من مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة في تصريح لـ المرصد أن تعاوناً مع عناصر ليبية تابعة لداخلية الوفاق ومعارضة لوجود السوريين انتهى بالإطاحة بهذا العنصر واستجوابه والحصول منه على معلومات قيمة حول اسماء شخصيات ليبية مرتبطة مع فتحي باشاآغا بشكل مباشر .

وأضاف بأنه أُصيب خلال محاولته الفرار وقد تسلمته الغرفة مصابًا وقدمت له العلاج واستجوبته ولكنه فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بنزيف داخلي ، كما رفض الإفصاح عن هوية العناصر الليبية بالتحديد واكتفى بالإشارة لقربها من ” قوة حماية طرابلس ”

وثمن المصدر ذاته أي مجهود وتعاون من هذه العناصر الليبية ضد المليشيات السورية الإرهابية في طرابلس لما لها من خطر كبير يفوق أي مخاطر أخرى مؤكدًا أن ذلك سيكون محل اعتبار وتقدير في المستقبل .

وقد أظهر مقطع تحصلت عليه المرصد العنصرزالسوري وهو مصاب في السيارة خلال نقله وهو مدينة حلب ، وتحصلت لاحقًا على هذا المقطع المرفق أدناه عقب وفاته وفشل محاولة اسعافه .