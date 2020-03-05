ليبيا – أعتبر الناطق باسم خارجية الوفاق محمد القبلاوي تسليم “النظام السوري” (الجمهورية العربية السورية) السفارة الليبية لما وصفها بـ”الحكومة الموازية” (الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان المنتخب) سطوا على الممتلكات الليبية ومخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن.

القبلاوي وفي مداخلة سابقة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا طالب الحكومة السورية بإلغاء هذه الإجراءات وعدم تمكين ما وصفها بـ” الحكومة الموازية” من استلام السفارة الليبية.

وأشار ناطق خارجية الوفاق إلى أنهم سيتوجهوا إلى القضاء الدولي ومخاطبة مجلس الأمن ولجنة العقوبات في حال عدم امتثال “النظام السوري” حيال ذلك، وفق قوله.