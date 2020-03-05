ليبيا – إجتمع رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي بمقر جامعة الدول العربية مع رموز من عمد ومشائخ القبائل العربية لمناقشة وطرح أفكار وآراء ومبادرات حول الملف الليبي بحضور وفد من ليبيا.

السلمي أعرب خلال رئاسته للجلسة الأولى والافتتاحية عن ترحيبه بكل مبادرة تقرب وجهات النظر بين الليبيين، مؤكدا رفضه التام للقرار الذي صدر عن البرلمان التركي بشأن تفويض بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا ،مُشددا على أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي نصت على حظر توريد الأسلحة لدولة ليبيا، بحسب ما نقلته”بوابة الأهرام” المصرية.

وأضاف السلمي أنه إذا أرادت ليبيا الخروج من هذا المأزق فعليها الاتحاد مع بعضها البعض حتى ترد أي عدوان خارجي.