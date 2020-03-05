ليبيا – قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن الرسالة التي وجهها مجلس النواب إلى الأمين العام للأمم المتحدة هي احتجاج على تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة الأخيرة.

دومة أشار في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء إلى أن الرسالة صدرت عن المجلس عقب تدخل سلامة في شؤون البرلمان الداخلية بطريقة أحادية، مشدداً أنهم عازمون على القيام بدورهم دون أي تدخل.

ونوّه إلى أن كل المبعوثين الأمميين إلى ليبيا وآخرهم غسان سلامة كانوا بعيدين عن الواقع الليبي فبدلاً من بحث حل للأزمة الليبية كانوا يحاولون تمييعها.