إسرائيل – وصفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية النتائج التي حققتها الأحزاب العربية في انتخابات الكنيست التي جرت الاثنين، بأنها “زلزال”.

وأرجعت الصحيفة هذا إلى أن الناخبين من عرب إسرائيل خرجوا بأعداد كبيرة للتصويت، إلى جانب أنهم حصلوا على دعم إضافي من الناخبين اليهود.

وتشير النتائج غير النهائية إلى حصول “القائمة العربية المشتركة”، التي تتألف من أحزاب عربية، على ما لا يقل عن 15 مقعدا، بزيادة مقعدين عن آخر انتخابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكنيست القادم سيكون به 17 نائبا عربيا، لوجود عرب على قوائم أحزاب يهودية.

وأرجعت “هآرتس” النتائج الكبيرة إلى عاملين رئيسيين هما “الارتفاع الكبير في إقبال الناخبين من داخل المجتمع العربي على التصويت”، و”تراجع دعم الأحزاب اليهودية بين الناخبين العرب”.

وكانت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية قد ذكرت أن إقبال الناخبين العرب على التصويت في الانتخابات التي جرت الاثنين كان الأعلى منذ عام 1999.

وأعرب رئيس القائمة العربية أيمن عودة، عن سعادته بنتائج قائمته، إلا أنه عبر عن استيائه من النتائج التي حصل عليها معسكر اليمين، مؤكدا أن القائمة ستعمل على منع رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة.

ونشر عودة تغريدة على موقع “تويتر” قال فيها: “إنجاز غير مسبوق للقائمة المشتركة والمجتمع العربي ككل”.

وأضاف: “اليوم أصبح أكثر وضوحا من أي وقت مضى.. ستقود القائمة المشتركة المعركة ضد أي حكومة يمينية… الطريق طويل لكننا سنصل إلى مستقبل مشترك من السلام والمساواة”.

المصدر: RT + وكالات