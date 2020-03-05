ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج أن وتيرة الاهتمام السياسي الدولي بالحالة الليبية قد تشهد بعض التراخي لفترة شهرين أو ثلاثة بعد استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة ثم ستشهد بعد ذلك اهتماما من لاعبين دوليين كانوا يتابعون الوضع عن بعد أو بقليل من الاكتراث والأمر الأهم هو أن الحل الآن بيد الأطراف الليبية لا غيرهم، وفقاً لقوله.

فرج وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري أمس الثلاثاء حول تقييمه لأداء غسان سلامة”، قال:” ربما جاء سلامة بنوايا طيبة وباعتقاد أنه سينجح في مهمته لكن الرجل لم يكن يدرك حجم وطبيعة التحديات التي تواجه مهمته ومنذ مفاوضات تونس في 2017 تأكدت أن المبعوث الأممي وبعثته لن تفلح في جمع الأطراف الليبية على صيغة توافقية”.

وتابع عضو لجنة الحوار:” وهذا الأمر يرجع لعدة أسباب داخلية وخارجية لكن في تقديري أن التدخلات والضغوط الإقليمية والدولية هي العامل الأساسي في إخفاق المبعوث الدولي”.