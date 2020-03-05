ليبيا – دعا عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس حكومة الوفاق وخارجيتها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لقطع الطريق على الحكومة الليبية التي وصفها بـ”الموازية” للمحافظة على أموال وممتلكات الليبيين في الخارج حسب زعمه.

كرموس وفي تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء أعتبر أن افتتاح السفارة الليبية في دمشق من قبل “حكومة الثني” أمر مخالف لقرارات الأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن والتي تحث المجتمع الدولي على عدم التعامل مع الأجسام الموازية وقصر التعامل مع “الحكومة المعترف بها” (حكومة الوفاق) هي ومؤسساتها.

ووصف كرموس إفتتاح السفارة بـ”خطوة عبثية” لا نتائج مرجوة منها على الصعيد الدولي لكلا البلدين لأنها صدرت من جسمين معزولين عن التعامل الدولي وبالتالي فإن ما وصفها بـ” الحكومة الموازية” (الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب) لن تحقق من وراء ذلك اعترافا دولياً بها وبمشروعيتها وأقصى ما يمكن أن تحققه هو الاستيلاء على الأموال الليبية والاستثمارات الموجودة في تلك الدولة، حسب زعمه.