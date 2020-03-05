ليبيا – دعت جهات من المجتمع المدني الإيطالي حكومة البلاد الى إلغاء المراسيم الأمنية لوزير الداخلية السابق ماتّيو سالفيني وكذلك الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا بشأن المهاجرين.

أعضاء من حركة السردين في بيان لهم نهاية ثلاثة أيام من اللقاءات في باليرمو مع نشطاء منظمة “Mediterranea” غير الحكومية في بيان أمس الأربعاء قالوا:”إن جميع الأشخاص الذين قابلناهم في هذه الأيام الثلاثة يمارسون الأعمال الإنسانية وذلك من خلال إنشاء نموذج فاضل لتعزيز العلاقات البشرية، مستشهدين بمثال حي بالّاروه المتعدد الثقافات في باليرمو، الذي تتعايش فيه جمعيات عديدة تتعامل مع الاندماج ومن بينها Mediterranea التي تسعى كل يوم لإنقاذ الأرواح في عرض البحر”.

وتابع البيان:”يُقال إن معرفة هذه الحقائق تجعلنا نفكر بأهمية توحيد أصواتنا وهيئاتنا لمواصلة المطالبة بإلغاء المراسيم الأمنية وتعليق الاتفاقات مع ليبيا”.

أعضاء حركة السردين إختتموا بالقول:”نطلب أيضًا من الحكومة إنهاء الحجر الصحي على السفن التي تنقذ الأرواح في البحر الأمر الذي لا تخضع له السفن التجارية”.