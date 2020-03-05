ماكرون وترامب يعربان عن استعداد بلديهما للتعاون في صد كورونا

ماكرون وترامب يعربان عن استعداد بلديهما للتعاون في صد كورونا

فرنسا – أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب، اتفقا على وضع رؤية للتنسيق الصحي والعلمي والاقتصادي بين بلديهما لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة الفرنسية في تغريدة نشرتها على “تويتر” عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين: “جرت محادثة ممتازة مع دونالد ترامب للتحرك بشكل أفضل في مواجهة كوفيد-19”.

وأضافت: “الجانبان مستعدان لتنسيق تصدينا للفيروس على المسارات العلمية والصحية والاقتصادية في ظل الرئاسة الأمريكية لمجموعة السبع”.

وذكر الإليزيه أن ماكرون وترامب اتفقا على ضرورة تحقيق “استجابة أكثر فعالية” لمواجهة انتشار الفيروس.

وترأس الولايات المتحدة مجموعة السبع هذا العام وسيستضيف الرئيس الأمريكي قادتها في قمة ستعقد بين 10 و12 يونيو في كامب ديفيد.

المصدر: وكالات