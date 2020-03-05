ليبيا – عقد مجلس القبائل الليبية في مدينة هراوة اليوم الخميس اجتماعه الأول لتأسيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية على مستوى ليبيا،مؤكدا تأييده ودعمه للجيش الوطني ومجلس النواب لقيادة المرحلة القادمة في البلاد.

رمضان المجبري أحد مشايخ مدينة مرزق وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس قال:” اليوم نجتمع في مدينة هراوة وهذا الاجتماع الأول لتأسيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية على مستوى البلاد”، مضيفاً: “الحمد لله الحضور كان كبيرا جدا معظم المدن الليبية موجودة في هراوة وقامت بإرسال وفودها وممثليها”.

وأكد المجبري أن هذا الاجتماع جاء تكملة للاجتماع الأخير الذي عقد في مدينة ترهونة الذي كان شاملاً لكل مشائخ وأعيان القبائل الليبية حيث انبثق عنه مجلس القبائل الليبية،موضحاً أن المجلس سوف ينبثق عنه المجلس الأعلى للقبائل والترتيبات على قدم وساق وبعد قليل سوف يبدأ الاجتماع.