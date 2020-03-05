الولايات المتحدة – صعدت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بأقل من المتوقع خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 28 فبراير/ شباط الماضي، بواقع 785 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان، الأربعاء، إن المخزونات النفطية في البلاد بلغت حتى 28 فبراير، 444.1 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين، تشير إلى نمو المخزونات الأمريكية بواقع 2.64 مليون برميل، خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت أن متوسط ​​مدخلات مصفاة النفط الخام في الولايات المتحدة، بلغت 15.7 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، أي أقل بمقدار 312 ألف برميل يوميا عن متوسط ​​الأسبوع السابق.

ووفق البيانات، تراجع حجم واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، خلال الأسبوع الماضي، بواقع 476 ألف برميل يوميا إلى 2.08 مليون برميل يوميا.

وصعدت صادرات الولايات المتحدة النفطية، الأسبوع الماضي، بواقع 500 ألف برميل يوميا إلى 4.15 مليون برميل يوميا، بينما صعد الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يوميا إلى 13.1 مليون برميل يوميا.

والولايات المتحدة، أكبر منتج عالمي للنفط الخام، وتنتج 13 بالمئة من مجمل الطلب العالمي اليومي.