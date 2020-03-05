ليبيا – قال مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس عبد اللطيف التونسي إن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي جيدة وتكفي لثلاث سنوات ولا يمكن للمركزي المجازفة لصرفها دفعة واحدة، مؤكداً أن هناك جملة من الإجراءات التي اتخذت من شأنها ضمان انسياب السلع للأسواق والمحافظة على استقرار السوق.

التونسي وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الخميس أشار إلى أن الإيرادات عبر فرض رسوم مبيعات النقد الأجنبي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بلغت منذ تطبيقها سنة 2018 وحتى الآن 39.18 مليار دينار صرف منها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 29.15 مليار دينار والمتبقي 9.68 مليارات دينار لا تصرف إلا عبر لجان فنية مشكّلة بين المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي.