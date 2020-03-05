سوريا – افاد مصدر عسكري لـRT إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في القنيطرة.

قبل ذلك بدقائق أفاد مراسلنا بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حمص وسط سوريا.

ونقلت وكالة “سانا” أن الدفاعات الجوية رصدت حركة طيران حربي إسرائيلى قادم من شمال فلسطين باتجاه صيدا وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى.

وقال مراسل وكالة “سبوتنيك” في حمص إن أصوات انفجارات عنيفة سمعت في أرجاء مدينة حمص ومحيطها ناجمة عن إطلاق مجموعة من صواريخ الدفاع الجوي باتجاه أهداف معادية فوق سماء المدينة.

المصدر: RT + سبوتنيك