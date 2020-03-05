ليبيا – أكد ممثل القبائل الليبية في منطقة تمسان الشاطئ مفتاح محمد تأييده لقفل الحقول والموانئ النفطية في البلاد حتى الانتهاء من العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

محمد وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس قال:” اليوم نلتقي في مدينة هراوة لحضور الاجتماع الأول لتأسيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية”،مؤكداً أن قبيلة الجماعات في منطقة تمسان بالشاطئ ستساهم في هذه المرحلة من المنطقة الجنوبية لإنجاح تأسيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية وسيكون لها دور هادف بهذه المرحلة.

ورداً على سؤال حول المجلس الأعلى للقبائل الذي يعلن تأسسيه اليوم الخميس وموقفه من إقفال الحقول و الموانئ النفطية،أجاب محمد: “نحن كقبائل في براك الشاطئ نؤيد إقفال الحقول والموانئ النفطية إلى حين الانتهاء من تحرير العاصمة طرابلس”.

ممثل القبائل الليبية في منطقة تمسان أكد أن الخطوات التي ستتخذ من قبل المجلس الأعلى للقبائل بالنسبة للعملية السياسية هي تأكيد دعمها لمساندة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر ومجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح على قيادة المرحلة القادمة لليبيا.

وإختتم محمد تصريحه بالقول:”أتمنى التوفيق للجميع وتتم عملية تحرير كامل تراب الوطن”.