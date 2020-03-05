واشنطن: شراء أنقرة منظومة “أس-400” يثير قلق واشنطن في وقت نبحث فيه دعم تركيا بإدلب

واشنطن: شراء أنقرة منظومة “أس-400” يثير قلق واشنطن في وقت نبحث فيه دعم تركيا بإدلب

تركيا – اكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جايمس جيفري، الخميس، إن شراء أنقرة منظومة “أس-400” الروسية يثير قلق واشنطن في وقت تبحث فيه الولايات المتحدة سبل دعم تركيا بإدلب.

وأضاف جيفري متحدثا من اسطنبول أن الولايات المتحدة عرضت بالفعل مساعدة إنسانية وأنها تتشارك المعلومات مع تركيا وتضغط على الحلفاء الأوروبيين لتقديم مساهمة كبيرة.

وقال المبعوث الأمريكي إن واشنطن تضغط على الأوروبيين للمساهمة في التوصل لاتفاق جيد فيما يتعلق بسوريا.

يأتي ذلك، بعدما أعلن جيفري الثلاثاء الماضي، استعداد واشنطن لتزويد تركيا بالذخيرة في عمليتها بإدلب، خلال زيارته ومندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأفادت وكالة “الأناضول” بأن الوفد الأمريكي زار المركز اللوجستي التابع للأمم المتحدة في قضاء ريحانلي، واطلع على عمل المركز من مارك لوكوك، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

المصدر: رويترز+ وكالات