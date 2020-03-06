تركيا – تغلب ألانيا سبور على مضيفه أنطاليا سبور، بهدف دون رد، الأربعاء، في مباراة أقيمت على ملعب أتاتورك، ضمن ذهاب دور نصف النهائي كأس تركيا لكرة القدم.

بدأ أنطاليا سبور اللقاء مهاجما وتمكن من خلق عدة فرص حقيقة هدد بها مرمى ألانيا سبور، الذي اعتمد لاعبوه على غلق المساحات تفاديا من تلقي هدف مُبكر يخلط أوراق المباراة.

وفي الشوط الثاني، واصل أنطاليا سبور سيطرته على أرض الميدان، محاولا استغلال النقص العددي في صفوف ألانيا سبور بعد طرد مدافعه البرازيلي ويلينتون سوزا سيلفا في الدقيقة 64، لكن دون أي تغيير في النتيجة.

وتمكن ألانيا سبور من خطف هدف الفوز الوحيد بواسطة المهاجم التشيلي جونيور فيرنانديز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، اقترب ألانيا سبور من بلوغ المباراة النهائية في انتظار لقاء العودة الذي سيقام في 22 مارس/آذار الحالي.

الأناضول