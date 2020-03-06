روسيا – قررت اللجنة التنظيمية لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إلغاء دورة المنتدى التي كان من المقرر عقدها هذا العام، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا في الدول المشاركة في المنتدى.

وقال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، رئيس اللجنة التنظيمية لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2020، أندريه بيلووسوف، للصحفيين اليوم الخميس: “بهدف حماية صحة المواطنين الروس وضيوف المنتدى والمشاركين فيه، تقرر عدم عقده هذا العام”.

وأتخذ هذا القرار على خلفية إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 3300 شخص حول العالم.

وكان من المقرر أن يعقد المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو من هذا العام.

وفي وقت سابق، كانت الحكومة الروسية قد أعلنت عن تأجيل منتدى سوتشي الاستثماري الدولي، الذي كان من المزمع عقده في 12 – 14 فبراير، وذلك أيضا بسبب انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات