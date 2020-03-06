أبوظبي – اكدت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية (حكومية)، إنها سجلت صافي خسائر بقيمة 870 مليون دولار خلال 2019، نزولا من 1.28 مليار دولار في 2018، و1.52 مليار دولار في 2017.

وذكرت الشركة في بيان، الخميس، أن تراجع الخسائر جاء مدفوعا بارتفاع معدل إشغال المقاعد بنسبة 78.7 بالمئة ونقل 17.5 مليون مسافر.

وتراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي بنسبة 4.4 بالمئة إلى 5.6 مليارات دولار نزولا من 5.85 مليارات دولار في 2018.

ووصف “توني دوغلاس”، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، النتائج المالية بالإيجابية، “بفضل تبني سبل وحلول مبتكرة في عملياتنا التشغيلية”.

والخسارة المسجلة في 2019 هي الرابعة على التوالي للناقل الوطني لإمارة أبوظبي.

ومع نهاية 2019، بلغ عدد طائرات الشركة 101 طائرة، مؤلفة من 95 طائرة ركاب وست طائرات شحن بمتوسط عمر يصل إلى 5.3 سنة؛ بينما بلغ عدد وجهات الشركة 76 وجهة.