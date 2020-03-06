ليبيا – عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني إجتماعاً أمنياً موسعاً أمس الخميس مع رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني ومدير أمن الكفرة العقيد خالد حيار وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمنطقة.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية سير العمل الأمني في الكفرة والعمل على استتبابه وحماية الحدود بما يكفل صد أي هجمات ارهابية ومنع الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وبدوره،ثمن الثني استتباب الأمن،مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من العطاء لأجل حماية الأمن والمواطن ومشددا على دعمه التام لكافة المؤسسات الأمنية والشرطية في منطقة الكفرة.

هذا وحضر الإجتماع مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد ومدير ادارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس ومدير ادارة المشروعات ابراهيم دعباج .