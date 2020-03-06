ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية التركية رفضها قرارات جامعة الدول العربية التي تستهدف تركيا، داعية الجامعة إلى اتخاذ دور إيجابي في إحلال الأمن بالمنطقة بدلا من ما وصفته بـ”العدائية” تجاه تركيا.

الخارجية التركية وفي بيان لها نقلته وكالة الاناضول التركية أمس الخميس قالت:” نرفض كل القرارات التي تضم ادعاءات لا أساس لها تستهدف بلادنا والتي صدرت عن اجتماع وزراء خارجية دول الجامعة العربية في القاهرة بتاريخ 4 مارس الجاري”.

وشددت الخارجية على احترام تركيا لوحدة أراضي الدول العربية ووحدتها السياسية واتخاذها موقفا بناء من أجل عدم انجرار المنطقة إلى المزيد من عدم الاستقرار لافتة إلى أن مساعي تركيا في هذا الصدد تلقى تقدير شعوب الدول العربية على حد زعمها دون الاشارة إلى بيانات السلطات السورية الرسمية في هذا الخصوص وبيان القبائل الليبية الذي يستنكر التدخل التركي في ليبيا.