ليبيا – رأى المعاون السابق لـ إسماعيل الصلابي آمر “كتيبة 17 فبراير” التابعة لـ”مجلس شورىثوار بنغازي الارهابي” مصطفى الساقزلي أن استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة لاقت ترحيبا كبيرا من عامة الناس نتيجة فشله في مهمته إرساء السلام في ليبيا حسب زعمه.

الساقزلي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري “أمس الخميس قال:” كذلك رأي العديد من الليبيين وخاصة أهل طرابلس والغرب في عدم حيادية سلامة بسبب تردده الدائم في إدانة جرائم قصف طرابلس والتسوية مع الفاعل والعدوان على العاصمة”.

وعن تداعيات الاستقالة، لفت إلى أن هذا أمر يتخوف منه الليبيون فالاستقالة قد تفتح الباب لمندوب آخر يعطي أملا لليبيين ويكون أكثر حيادية ويستطيع الوصول والسماع واستيعاب كافة الليبيين وهذا مأمول ولكن هناك تخوف من دول مؤثرة في مجلس الأمن قد تأتي بشخص قد يكون أداؤه أسوأ من سلامة، وفقاً لقوله.

وأضاف زاعما :” هناك ترحيب شعبي كبير باستقالة سلامة ولم يكن هناك استياء من الاستقالة ولم نجد من يدافع عنه فالاستقالة هي فرصة جديدة في حال استفاد منها الليبيون بإرجاع القضية إلى البيت الليبي وجعلها ليبية-ليبية وأن تكون بداية لحل حقيقي لليبيا”.

الساقزلي إختتم تصريحه بالقول:”هناك مخاوف من مجيء مندوب آخر يحافظ على سياسة سلامة بسبب ضغوط دول مؤثرة بمجلس الأمن وأن يأتي شخص أكثر كفاءة وحيادية ولا يوجد لديه أي تحيز لأي طرف،إلا بإقامة السلام والعدل في ليبيا”.