السعودية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس

السعودية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس

السعودية – دانت المملكة العربية السعودية التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس، وراح ضحيته عون أمن برتبة ملازم أول.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: “تعرب “الوزارة عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، والذي تسبب بمقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وأضافت الخارجية أن الرياض تجدد التأكيد على موقف المملكة الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب.

وأكد الوزارة وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية التونسية في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها.

وقالت وكالة الأنباء التونسية، إن أمنيا قتل في التفجير الانتحاري بمحيط السفارة الأمريكية بتونس العاصمة.

وأفادت وسائل الإعلام التونسية بأن الأمني الذي فارق الحياة، يحمل رتبة ملازم أول من ولاية سيدي بوزيد، ويدعى توفيق الميساوي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في بيان إن انتحاريين استهدافا دورية أمنية بمنطقة البحيرة 2 بالشارع المقابل للسفارة الأمريكية.

وأسفرت العملية الإرهابية عن مصرع الانتحاريين وإصابة 4 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى إصابة مدني إصابة خفيفة.

المصدر: RT + وكالات