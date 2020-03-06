ليبيا – حجبت السلطات التركية الموقع الإخباري “أوضة تي في” بعد إلقاء القبض على مدير تحرير الموقع وصحفي جريدة “جمهورييت” باريش ترك أوغلو والصحفية هوليا كيليج فيما لجأت إدارة الموقع إلى نشر موادها على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع “تركيا الآن” اعتقلت السلطات التركية الصحفي باريش ترك أوغلو والصحفية هوليا كيليج بعدما نشر الموقع تقريرًا بعنوان “وصلت لقطات رجل المخابرات التركي الذي دفن بلا جنازة وفي صمت إلى موقع أوضة تي في” وبعد إجراءات التحقيقات معهم أصدرت النيابة أمرًا بحبسهم.

وأعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حجب الوصول لموقع أوضة تي في عقب حبس الصحفيين فيما صرح محامي باريش ترك أوغلو بأن ما تشهده البلاد يحدث لأول مرة في تاريخ تركيا ولابد من إرسال القرار لمحكمة الصلح إلا أننا سنتتبع الأمر وسنكون في المحكمة في أثناء المحاكمة،وفقاً لقوله.

وبيّن الموقع على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالي:”حجبت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوصول موقع أوضة تي في الذي تأسس عام 2007 بموجب اتخاذ إجراءات إدارية وهذا الوضع نصادفه لأول مرة في تاريخ النشر إلا أننا نوضح لقرائنا أننا سندافع عن حقوقنا حتى النهاية”.