ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعذو المؤتمر العام عن دائرة كاباو منذ عام 2012 جمعة الشاوش إن المبعوث الأممي غسان سلامة بذل كل جهده من أجل إيجاد الحل المناسب للأزمة الليبية.

الشاوش وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس رأى أن المبعوث الأممي قد يكون وصل إلى طريق مسدود بعد كل ما بذله دون نتائج وأن هذا الأمر دفعه للاستقالة.

وتابع أن سلامة قد يكون وصل إلى قناعة أنه لن يصل إلى أي حل للأزمة وأنه آثر الاستقالة وترك الملف بعدما أثر بشكل كبير على حالته النفسية والصحية حسب ما أعلن.

عضو مجلس الدولة أشار إلى ضرورة اعتماد الأطراف الليبية على حل الأزمة من خلال الحوار الداخلي والاعتماد على أنفسهم دون انتظار الحلول من الخارج خاصة في ظل التداخل الدولي الكبير في الملف الليبي.