ليبيا – اجتمع وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف أمس الخميس برئيس جهاز المخابرات الليبية اللواء مصطفى المقرعن.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية سير العمل الأمني في البلاد والأخطار التي تحدق بالوطن وتهدد أمن وسلامة المواطنين وتعزيز التنسيق في العمل الأمني المشترك بين مختلف أجهزة وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الليبية خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات عن المطلوبين محليا ودوليا بما يعزز استقرار الأمن ومواجهة أي عدوان.

وتطرق المجتمعون إلى زيارة رئيس الجهاز ضمن الوفد الوزاري للجمهورية السورية الشقيقة وتنسيق جهود العمل الأمني والاستخباراتي بين ليبيا وسورية بما يكفل إيقاف التدخل التركي السافر في شؤون البلاد وعلى رأسها استخدام نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمرتزقة أجانب للقتال في ليبيا.