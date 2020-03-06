الولايات المتحدة – أفادت صحيفة The Charlotte Observer بأن النحل في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا الأمريكية بنى كوارة ضخمة داخل وحدة سكنية متعددة الأدوار.

وقال المتحدث باسم شركة Virginia Wildlife Management and Control المتخصصة في إبادة الحشرات، ريتش بيري، إن شركته تلقت شكوى من صاحب العمارة بسبب النحل الذي يعيش في أجهزة تهوية المبنى.

واتضح أن آلاف النحل تختبئ في سقف غرفة الضيافة بإحدى شقق العمارة غير المأهولة. وقال خبير إبادة الحشرات:” إننا عملنا ثقبا بقطر 1.8 متر في السقف، ثم بدأنا في توسيعه حتى كشف كوارة بطول 2.5 مترا يعيش فيها النحل.

وحسب، ريتش بيري، فإن النحل استوطن غرفة الضيافة غير المأهولة وسقفها منذ عامين على أقل تقدير وأضاف أنه توقع أن تعيش في الكوارة الضخمة نحو 100 – 150 ألف نحلة، إذ أن خلاياها تضمنت 45 كيلوغراما من العسل.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت عام 2018 بأن سربا كبيرا من النحل البري عدواني التصرف استوطن أحد منازل مدينة ألباسو بولاية تكساس الأمريكية. وقال مربي نحل محلي إن النحل عبارة عن مزيج من النحل الإفريقي والأوروبي يزداد عدوانية بمقدار 30 ضعفا عن النحل العادي.

المصدر: لينتا. رو