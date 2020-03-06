ليبيا – رصد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بمدينة بنغازي جملة من المخالفات الخطيرة في عددٍ من مستشفيات ومصحات المدينة.

وبحسب المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة نفذ أعضاء اللجنة المشتركة من عناصر الجهاز وأعضاء مكتب الخدمات الصحية التابع لوزارة الصحة بالحكومة الليبية جولة تفتيشية على مصحة الهرم الواقعة بحي الدولار ومستشفى النخبة بشارع الوكالات ومستشفى الطارق.

وأشار الجهاز إلى إحصائه جملة من المخالفات المتمثلة بوجود مواد وأدوات طبية منتهية الصلاحية والتغاضي عن إعدام القارورات الخاصة بالمحاليل وتخزينها بالإضافة إلى إنعدام التهوية في المخزن الأمر الذي يُعد غير مُطابق للمعايير والشروط اللازمة،فضلاً عن إستخدام حافظات غير مطابقة للمواصفات لحفظ العيينات من الدم وغيرها .

وفيما يتعلق بمستشفى النخبة،قال الجهاز:”إن إنعدام المعايير الصحية والنظافة العامة كانت سبباً للتنبيه وعدم كفاءة المغسلة الخاصة بالملابس والأسره الخاصة بالنزلاء المليئة بالأتربة والتي تعد غير صالحة بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الأسلاك الكهربائية المتأكلة والتي قد ينتج عنها إلتماسات كهربائية ما يشكل تهديد وخطر كبير على أرواح النزلاء بالمستشفى،فضلاً عن تخزين المواد والمعدات بطرق غير شرعية ومخازن معدومة التهوية غير أن الرطوبة تملئ المكان والتي أُستخدمت لمبيت عمال النظافة بالمستشفى”.

وطالب الجهاز إدارة المستشفى كشوفات بأسعار الخدمات الطبية التي تُقدم للمواطنين وإلغاء غرف التخزين وتوفير مكان ملائم بشكل قانوني وصحي لحفظ المواد والمعدات إلى جانب توفير أماكن خاصة لإقامة العمال بطرق صحية وفنية في مهلة أعطيت من قبل اللجنة لمسؤوليها قبل مرور أعضاء اللجنة للتأكيد علي تجاوب إدارة المشفى لتنفيذ الملاحظات وإصلاح المخالفات المرصودة.

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أما بشأن المخالفات المرصودة بمستشفى الطارق،كشف الجهاز عدد وجود حقن تخدير ومحاليل منتهية الصلاحية تستخدم في غُرف عمليات النساء والولادة ومعدات وأدوات متأكلة وغير صالحة للعمل بها داخل غرف العمليات بالإضافة إلى وجود أماكن عدة طالتها الرطوبة حيث يحتاج المبنى للصيانة الضرورية في أسرع وقت ممكن ليكون ملائم وذو مناخ صحي بعيداً عن ماتخلفه الرطوبة من جراثيم وميكروبات.