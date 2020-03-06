ليبيا – قال عميد بلدية الكفرة مفتاح أبو خليل إن المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا المشكل حديثا يستمد شرعيته من الطبيعة القبلية في ليبيا خاصة أن القبيلة لها وزنها وثقلها السياسي في ليبيا بدرجة كبيرة.

أبو خليل وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة أضاف أن المجلس يمكنه المساهمة بشكل كبير في مسارات الحل على المستويات في الداخل والخارج.

وشدد على أن المجلس يمثل غالبية القبائل والمكونات في الشارع الليبي وأنه يقابل الأجسام التي تمثل جماعة الإخوان في طرابلس.

عميد بلدية الكفرة أكد على أن المجلس يمكنه المساهمة في الحل بدرجة كبيرة وأنه حال تجاوزه فلن يكون هناك مجال لأي حل.