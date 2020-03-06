روسيا – دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رؤساء الكتل النيابية في مجلس الدوما، إلى تأييد مشروع القانون حول إدخال تعديلات على الدستور الروسي.

وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء الكتل في الكرملين، امس الخميس: “أود أن أطلب منكم أن تؤيدوا جميعا مشروع القانون حول إدخال التعديلات على دستور روسيا الاتحادية بالقراءتين الثانية والثالثة”.

وأضاف بوتين: “أثناء العمل على التعديلات الدستورية لا نفكر في يومنا هذا فحسب، بل وفي يوم الغد، لأن هذا هو القانون الأساسي”، مشيرا إلى أن “الوضع في البلاد تغير بشكل جذري… والتعديلات مطلوبة بالطبع”.

وأشار إلى أنه “مع كل الأمور الإيجابية المتعلقة بتطور الديمقراطية في البلاد، لا يريد أحد العودة إلى فترة المحن الصعبة للمواطنين”، مؤكدا أن هناك “حاجة إلى ضمان استحالة التراجع إلى الوراء وعدم السماح بزعزعة استقرار البلاد”.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض عددا من التعديلات على الدستور الروسي. كما تم تشكيل فريق عمل لمناقشة التعديلات وتقديم مقترحات إضافية. ومن المقرر إتمام العمل على التعديلات وطرحها على تصويت شعبي يوم 22 أبريل المقبل.

المصدر: نوفوستي