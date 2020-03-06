بروكسل – تراجعت بورصات عالمية اليوم الجمعة، على خلفية هبوط أسعار النفط وتأجج المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي أوروبا، تراجع المؤشر “فايننشال تايمز 100” البريطاني بنسبة 3.55% بحلول الساعة 16:02 بتوقيت موسكو، فيما هبط المؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 3.75%، بينما هبط مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 3.52%.

أما في موسكو، فقد انخفض المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل، بحلول الساعة 15:59 بتوقيت موسكو، بنسبة 4.18% إلى 2699.07 نقطة، كذلك تراجع المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 5.73% إلى 1247.98 نقطة.

وفي سوق العملات، تراجعت العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وارتفع سعر صرف الدولار بواقع 47 كوبيك (الروبل = 100 كوبيك) إلى 68.09 روبل، وصعد سعر صرف اليورو بواقع 1.12 روبل إلى 77 روبلا، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: وكالات