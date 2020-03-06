كابل – أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن هجوم راح ضحيته عشرات الأشخاص في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الجمعة.

وأفاد التنظيم، عبر وسائل إعلامية يديرها، بأن الهجوم الذي نفذه مسلحوه، أدى إلى سقوط 150 شخصا بين قتيل وجريح، دون تقديم أدلة تؤكد الحصيلة.

فيما نقلت قناة “طلوع نيوز” التلفزيونية الأفغانية، عن وزارة الداخلية أن الهجوم، الذي استهدف المشاركين في مراسم احتفالية في كابل، خلف ما لا يقل عن 29 قتيلا و61 جريحا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت “طلوع نيوز” بإطلاق نار وقع خلال احتفالية في كابل يحضرها زعماء سياسيون أفغان.

وأشارت القناة إلى أن إطلاق نار وقع خلال مشاركة سياسيين أفغان، بينهم عبد الله عبد الله، المرشح الرئاسي الذي أعلن فوزه بالرئاسة الأفغانية من طرف واحد، في تجمع يوم الجمعة للاحتفال بالذكرى السنوية لوفاة عبد العلي مزاري، زعيم حزب الوحدة.

ونقلت “طلوع نيوز” عن مصادر قولها إن عبد الله غادر المنطقة من دون أن يصاب بأذى.

بدوره، دان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الهجوم على فعالية الاحتفال بكابل، ووصفه بأنه “جريمة ضد الإنسانية”.

المصدر: رويترز + طلوع نيوز