إسبانيا – خضع الدولي البلجيكي إيدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، لعملية جراحية ناجحة في الكاحل داخل إحدى العيادات الطبية في دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وأعلن ريال مدريد في بيان له أن “هازارد خضع بنجاح لعملية جراحية اليوم الخميس في دالاس بسبب كسر في كاحل قدمه اليمنى. تمت العملية بإشراف الجهاز الطبي في ريال مدريد”، مشيرا إلى أن اللاعب سيبقى تحت المراقبة إلى أن يصبح قادرا على بدء عملية إعادة تأهيله، وفقا لما نقلته “فرانس برس”.

وتعرض هازارد للإصابة خلال مباراة الفريق الملكي أمام مضيفه ليفانتي (0-1)، ضمن الجولة 25 من الليغا.

وقد انتقل إيدين هازارد (29 عاما)، إلى صفوف ريال مدريد صيف 2019 قادما تشلسي الإنجليزي، مقابل 100 مليون يورو، لكنه لم يشارك مع فريقه إلا في 15 مباراة فقط منذ بداية الموسم، أحرز خلالها هدفا يتيما.

المصدر: وكالات