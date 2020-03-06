سوريا – أعلنت وكالة نوفوستي الروسية أن الوضع في مدينة سراقب جنوب شرقي إدلب هادئ وأطراف النزاع ملتزمون بوقف إطلاق النار الذي بدأ في منتصف الليلة الماضية.

وأشارت الوكالة إلى أن التنظيمات الإرهابية استهدفت بشكل مكثف طريق دمشق – حلب قبل دخول اتفاق الهدنة الروسي – التركي حيز التنفيذ بساعة، وأسفر القصف الذي نفذته هذه التنظيمات عن تدمير ما لا يقل عن 5 سيارات.

وبحسب الوكالة فإن التنظيمات الإرهابية شنت أمس الخميس بالتزامن مع انطلاق المحادثات في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، هجوما عنيفا في منطقة سراقب، التي تقع تحت سيطرة الجيش السوري.

المصدر: نوفوستي