انجلترا – أكدت تقارير صحفية إنجليزية، امس عزم المهاجم هاري كين الرحيل عن نادي توتنهام هوتسبير، في حال فشل الفريق بالتأهل لدوري الأبطال الموسم القادم.

وكشفت صحيفة “تيليغراف” البريطانية، عن أنباء صادمة لجماهير سبيرز، وتحدثت عن نية كين إنهاء مشواره مع توتنهام والانتقال لنادي مانشستر يونايتد الصيف القادم.

ويرى كين، حسب الصحيفة، أن الانتقال إلى نادٍ بحجم اليونايتد سوف يساعده على بلوغ هدفه، وهو الذي لم يحصد أي بطولة مع توتنهام حتى الآن.

ويحتل توتنهام، المركز السابع في بطولة البريميرليغ، كما أنه على أعتاب الخروج من دوري الأبطال عقب خسارته على أرضه بثلاثة أهداف نظيفة أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ 16.

ونجح كين في تسجيل 181 هدفا مع توتنهام في 278 مباراة، منذ تصعيده من أكاديمية النادي ليصبح من أفضل الهدافين في العالم.

الأناضول