روسيا – أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، امس إلى أهمية مبادرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لعقد لقاء بين زعماء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي.

وفي مقابلة حصرية مع ميخائيل غوسمان، النائب الأول لمدير وكالة “تاس” الإخبارية الروسية، قال غوتيريش إن “العلاقات الراهنة بين أقوى دول العالم، هي الولايات المتحدة وروسيا والصين، غير عملية على الإطلاق. ونرى انعكاس ذلك على أداء مجلس الأمن، إذ يؤدي ذلك إلى الإخفاق في التوصل إلى وفاق حول العديد من القضايا. لذا فمن الأهمية إجراء مناقشة بين زعماء هذه الدول، بمشاركة زعيمي فرنسا وبريطانيا”.

وكان بوتين اقترح، في كلمة ألقاها في القدس أمام منتدى ذكرى الهولوكوست، في يناير الماضي، عقد قمة للدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، لمناقشة القضايا الدولية الأكثر إلحاحا.

ودعا الرئيس الروسي إلى عدم السماح بظهور “نبتات جديدة” للكراهية ومعاداة السامية، مضيفا أن روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا تتحمل، بصفتها دولا مؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، مسؤولية خاصة عن الحفاظ على الحضارة البشرية، وعليها أن تصبح أسوة لسائر الدول.

المصدر: تاس