البرازيل – أعلن المدير الفني للمنتخب البرازيلي تيتي قائمة اللاعبين لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم “قطر 2022”.

واستدعى تيتي 24 لاعبا لبدء التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، المشوار الطويل الذي سينطلق بمواجهة بوليفا يوم 27 مارس الجاري، وبعد ذلك أمام بيرو في 31 من الشهر الجاري أيضا.

وخلت قائمة المدرب البرازيلي من مارسيلو وزميله فينيسيوس جونيور الذي ساهم في فوز فريقه ريال مدريد على برشلونة في لقاء “الكلاسيكو” يوم 1 مارس الجاري، وحصل على جائزة أفضل لاعب في فبراير الماضي.

بينما استدعى تيتي إلى صفوف منتخب “السامبا” لاعبين آخرين من ريال مدريد، وهما كاسيميرو وإيدير ميليتاو.

كما دخل قائمة “راقصي السامبا” لاعبان من فريق أتلتيكو مدريد وهما لودي وفيليبي، إضافة لاعب من برشلونة وهو آرثر ميلو.

وجاءت قائمة المنتخب البرازيلي كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون، إيفان، فرتون؛

خط الدفاع: داني ألفيس، دانيلو، أليكس ساندرو، لودي، ميليتاو، فيليبي، ماركينيوس، تياغو سيلفا؛

خط الوسط: ميلو، برونو غومارياس، كاسيميرو، ربييرو، فابينيو، كوتينيو؛

خط الهجوم: برونو هنريكي، إيفرتون، فيرمينو، غابرييل باربوزا، غابرييل جيسيوس، نيمار، ريتشارليسون.

المصدر: وكالات