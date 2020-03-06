انجلترا – نفى مصدر مقرب من المصري محمد صلاح نجم ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ما ذكره أحد المواقع الأمريكية حول ثروة اللاعب عقب مرور 8 سنوات من احترافه في أوروبا.

وذكر موقع “along the boards” الأمريكي أن ثروة محمد صلاح الصافية مع مطلع العام 2020 بلغت ما يقرب من 70 مليون دولار، من دون ذكر المصدر.

ونقل موقع “مصراوي” عن مصدر وصفه بالمقرب من صلاح، وطلب عدم نشر اسمه، قوله إن الرقم الذي جاء في التقرير الأمريكي غير صحيح، ولا يستند إلا على القيمة التي انتقل بها إلى الأندية منذ احترافه.

وأكد المصدر أن هذا التقرير ينضم إلى التقارير غير الدقيقة التي تتحدث عن حياة صلاح الشخصية من أصول وسيارات، مشددا على أن اللاعب لا يملك إلا 3 سيارات فقط منها واحدة في مصر.

المصدر: “masrawy.com”