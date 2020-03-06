الولايات المتحدة – تعرضت المقاتلة البولندية كارولينا كوفالكيفيتش لإصابات بالغة خلال نزالها أمام منافستها الصينية يانغ شيانان، ضمن دورة “UFC Fight Night 168” للفنون القتالية المختلطة.

وكشفت كوفالكيفيتش بأنها بحاجة إلى إجراء عملية جراحية عاجلة لتلقيها إصابة خطيرة في العين اليمنى، قائلة: “قضيت يوما كاملا في المستشفى بعد النزال. واليوم سأذهب إلى الأخصائي لاتخاذ القرار. أنا بحاجة لعملية جراحية. أنا الآن في انتظار الأطباء ليخبروني هل سأتمكن من العودة إلى بولندا وإجراء العملية هناك. وذلك لأنه قيل لي حينها إن السفر بهذه الحالة أمر خطير للغاية”.

ونشرت البولندية “تدوينة” عبر صفحتها “Instagram Stories” معترفة: “لأول مرة في حياتي، بعد النزال، لا أستطيع القول إنني بخير. في بداية الجولة الأولى أصبت بكسر، ولم أتمكن من الرؤية بشكل طبيعي. كل شيء كان ضبابيا”.

ومنيت كارولينا كوفالكيفيتش، البالغة من العمر 34 عاما، بالهزيمة الرابعة في مسيرتها الاحترافية.

المصدر: وكالات