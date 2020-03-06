انجلترا – تأهل نيوكاسل يونايتد لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، إثر تغلبه على نظيره وست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة أقيمت، الثلاثاء، على ملعب ذا هاوثورنس لحساب الجولة الخامسة من البطولة.

أنهى نيوكاسل شوط المباراة الأول متقدما بهدفين أحرزهما الباراغواياني ميغيل ألميرون في الدقيقتين 33 و45.

وفي الشوط الثاني، عزز النمساوي تقدم نيوكاسل بهدف ثالث سجله عند الدقيقة 47، قبل أن يُحرز الأسكتلندي ماثيو فيليبس هدف تقليص الفارق لوست بروميتش في الدقيقة 74.

وحاول أصحاب الأرض العودة للقاء بعد أن دون المهاجم الدنماركي كنيث زوهوري الهدف الثاني مع الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، لكن الوقت المتبقي لم يكفِ لتسجيل هدف التعادل.

الأناضول